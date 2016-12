La Francia mette in rete le prove contro Assad: "Solo lui poteva compiere quella strage"

Secondo un rapporto dell'intelligence francese immagini satellitari dell'attacco con gas tossico del 21 agosto sulla periferia di Damasco provano che i colpi provenivano da postazioni dell'esercito fedele al regime di Bashar el-Assad. Secondo i dirigenti dell'intelligence francese l'opposizione siriana "non sarebbe stata in grado" di compiere un attacco di quel tipo.



Assad minaccia: "Francia diventerà nostra nemica" - "Chi accusa deve mostrare le prove". Lo ha detto Bashar el Assad al quotidiano francese le Figaro prima che l'Eliseo annunciasse la presenza delle foto satellitari. Secondo il leader siriano, comunque, la situazione è esplosiva: "Il medio oriente è una polveriera e il fuoco si sta avvicinando, non possiamo sapere cosa succederà se dovesse esplodere". "il rischio - dice Assad - è che la situazione diventi incontrollabile, ci sarà una guerra regionale e l'estremismo si diffonderà". Secondo Assad "chiunque rafforzi l'opposizione siriana è un nemico e ci saranno ripercussioni su tutti".



Il premier francese: "Non agiremo da soli" - Il primo ministro francese, Jean-Marc Ayrault, ha detto che la Francia non agirà da sola in Siria e che l'obiettivo resta quello di creare una coalizione per l'intervento.