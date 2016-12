Morte di Lady Diana, si riapre il giallo

foto Ap/Lapresse Correlati Tabloid: Diana fu uccisa

12:05 - Cinque anni dopo l'archiviazione, si riapre il giallo sulla morte di Lady Diana e Dodi Fayed. Scotland Yard sta infatti esaminando nuove informazioni, secondo cui la principessa e il suo compagno potrebbero essere stati assassinati, tesi da sempre sostenuta dal padre di Dodi, per valutarne la rilevanza e la credibilità". Le nuove informazioni includono anche un riferimento al diario segreto di Diana.

Secondo SkyNews, tali informazioni sarebbero arrivate dai suoceri di un ex soldato attraverso la Royal Military Police e la polizia britannica le starebbe prendendo ''molto seriamente''. La nuova indagine sarà portata avanti da agenti dell'unita' criminale dell'agenzia. Scotland Yard ha precisato che l'iniziativa non costituisce di fatto una riapertura dell'inchiesta sulla morte della ex moglie del principe Carlo il 31 agosto 1997 in un incidente stradale a Parigi e non ha nulla a che fare con la cosiddetta Operation Paget, l'indagine guidata da Lord Stevens che nel 2006 aveva smontato le teorie del complotto che circondavano la morte di Diana e di Dodi. ''Ma siamo appena agli inizi. Non è quindi escluso che una nuova inchiesta possa essere aperta'', ha ipotizzato SkyNews.



Un portavoce reale ha indicato che non ci saranno reazioni ufficiali da parte dei principi William e Harry, nè da Clarence House, l'ufficio del principe Carlo. Mohammed al Fayed, il padre di Dodi e il proprietario di Harrod's, ha fatto invece sapere di star seguendo con ''attenzione e interesse'' i nuovi sviluppi in attesa dei risultati. Fayed è stato fin dal primo giorno uno dei fautori della teoria secondo cui la principessa e il suo compagno sarebbero stati assassinati.



Nel 2008 una giuria britannica concluse che la morte di Diana e Dodi fu il risultato di ''guida negligente'' da parte dei dei paparazzi che inseguivano la loro auto e dell'autista della Mercedes, Henry Paul, che si era messo al volante ubriaco e che perse anche lui la vita nell'incidente.