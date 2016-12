Hawaii, squalo stacca un braccio a una ragazza

foto Da video

- Una giovane turista tedesca ha perso un braccio in seguito al morso di uno squalo alle Hawaii. Lo hanno reso noto ieri sera le autorità americane locali. La ragazza, 20 anni, è stata morsa mercoledì pomeriggio, mentre faceva immersione vicino a una spiaggia della contea di Maui. Sentendo le atroci urla della ragazza in mare, due suoi amici della vittima e una persona in kayak sono intervenuti riportandola sulla terra ferma, dove è stata soccorsa.