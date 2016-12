"Ovetti Kinder" rosa e azzurri, genitori in rivolta

foto Dal Web 11:05 - Quella di colorare gli "Ovetti Kinder" di rosa e d'azzurro sarebbe una discriminante sessista. Lo denunciano i genitori dell'associazione "Let toys be toys", che lanciano una petizione affinché la casa dolciaria italiana ritiri dal mercato inglese i 5,3 milioni di Ovetti. E dire che la Ferrero Uk aveva usato l'escamotage cromatico per non deludere le aspettative dei più piccoli, che così sanno quando aspettarsi una bambola o una macchinina. - Quella di colorare glisarebbe una. Lo denunciano i genitori dell'associazione", che lanciano unaaffinché la casa dolciaria italiana ritiri dal mercato inglese i 5,3 milioni di Ovetti. E dire che laaveva usato lper non deludere le aspettative dei più piccoli, che così sanno quando aspettarsi unao una

"Incredibile che continuino a promuovere l'identità dei giocattoli, suggerendo che il rosa contenga bamboline e l'azzurro macchinine. Hanno intenzione di continuare ad alienare i propri clienti con questi suggerimenti. Sono rimasta molto delusa quando ho sentito del lancio di questo nuovo prodotto. Perderanno clienti". Lo afferma Trisha Lowther, fondatrice del movimento, all'Independent.



Per il portavoce della Ferrero Uk, Charlie Cayton, "non era intenzione della società urtare la sensibilità di nessuno"; anzi è stata proprio un'indagine di marketing che ha rilevato che il 66,6% dei genitori inglesi avrebbe preferito una merendina "sessuata". In Germania dove gli Ovetti sono stati già messi nel mercato - tiene a precisare la Ferrero - non hanno scatenato alcun tipo di protesta.