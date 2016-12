foto Reuters

- Una coppia è stata condannata all'ergastolo dal tribunale di Birmingham per aver torturato e ucciso il figlio di 4 anni, Daniel Pelka. Il piccolo è stato sottoposto a disumane violenze: obbligato a lunghi digiuni e malmenato fino al giorno in cui è caduto a terra e non si è più rialzato. In carcere sono finiti la madre, Magdelena Luczak, 27 anni, e il compagno, Mariusz Krezolek, 34, di origine polacca e residenti a Coventry all'epoca dei fatti.