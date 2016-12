foto Reuters Correlati Gmg, in due milioni a Copacabana per il Papa

Gmg, anche i vescovi ballano

Papa: "Promuovere la cultura dell'incontro" 09:50 - Sono più di due milioni i partecipanti alla veglia della Gmg con il Papa sul lungomare di Copacabana. Rivolto ai giovani radunati sulla spiaggia il Papa si è detto certo che "oggi il seme cade in terra buona, che voi volete essere terreno buono, cristiani non part-time, non 'inamidati', di facciata, ma autentici". Dovete, ha aggiunto, "giocare per la squadra di Gesù". - Sono più di due milioni i partecipanti alla veglia della Gmg con il Papa sul lungomare di Copacabana. Rivolto ai giovani radunati sulla spiaggia il Papa si è detto certo che "oggi il seme cade in terra buona, che voi volete essere terreno buono, cristiani non part-time, non 'inamidati', di facciata, ma autentici". Dovete, ha aggiunto, "giocare per la squadra di Gesù".

"Sono certo - ha aggiunto - che non volete vivere l'illusione di una libertà che si lascia trascinare dalle mode e dalle convenienze del momento. So che voi puntate in alto, a scelte definitive che diano il senso pieno alla vita".



Il Campo della fede, ha detto il Papa riflettendo sul nome del luogo che avrebbe dovuto ospitare la veglia, se il maltempo non avesse consigliato lo spostamento da Guaratiba a Copacabana, è "il luogo in cui si semina, è il luogo di allenamento ed è un cantiere".



Per la semina, ha consigliato di non fare i cristiani part-time. Per l'allenamento ha chiesto di "giocare nella squadra" di Gesù , di "allenarsi molto", "essere in forma e atleti di Cristo", cioè scegliere la "possibilità di una vita feconda e felice e di un futuro che non avra' mai fine, la vita eterna".



Circa il campo come cantiere, ha osservato che "quando si 'suda la camicia' cercando di vivere da cristiani, noi - ha detto - sperimentiamo qualcosa di grande: non siamo mai soli, siamo parte di una famiglia di fratelli che percorrono lo stesso cammino: siamo parte della Chiesa; anzi, diventiamo costruttori della Chiesa e protagonisti della storia".