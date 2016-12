foto Da video

- Contro l'aumento dei prezzi dei trasporti pubblici, in Brasile sono scoppiate violente manifestazioni: almeno 55 persone sono rimaste ferite a San Paolo e Rio de Janeiro, mentre oltre 160 sono state arrestate. A San Paolo la polizia ha usato gas lacrimogeni e pallottole di gomma per disperdere gli oltre 5mila manifestanti che protestavano per l'aumento del 7% dei biglietti di autobus, metro e treni. A Rio, invece, i dimostranti erano 2mila.