Argentina, chi era l'ex dittatore Videla

foto Ap/Lapresse

16:09

- L'ex dittatore argentino Jorge Videla è stato la mente della dittatura militare che governò l'Argentina tra il 1976 e il 1981.Arrivò al potere con un colpo di stato ai danni di Isabel Perón. Il suo governo fu contrassegnato dalle violazioni dei diritti umani e da contrasti con il Cile che per poco non sfociarono in una guerra.