Nordcorea, truppe cinesi si muovono al confine

foto Afp 06:34 - La Cina ha messo in stato d'allerta le sue truppe sul confine con la Corea del Nord. Lo riferiscono alcuni funzionari americani. Pechino, che è alleata del piccolo Paese stalinista, mantiene una forte presenza militare sul confine nel timore che uno sgretolamento del regime porti ad un massiccio afflusso di profughi sul suo territorio. Negli ultimi giorni si sono verificati massicci movimenti di truppe cinesi nei pressi del confine.

Fonti cinesi non hanno confermato la notizia che arriva in un momento di forte tensione tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, spalleggiata dagli Usa. Militari americani e sudcoreani sono impegnati in vaste manovre alle quali si ritiene che Pyongyang potrebbe rispondere con un'iniziativa militare. Gli osservatori ritengono che il pericolo di una vera e propria guerra sia limitato.