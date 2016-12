Vaticano 3.0, un'app sull'elezione del Papa

foto Ansa Correlati Conclave, il via il 12 marzo

Sarà sicuramente un Conclave "tecnologico" quello che si appresta a eleggere il successore di Benedetto XVI. Per conoscere in tempo reale se la fumata sarà bianca o no, è stata ideata l'app Conclave per saperlo per primi. Grazie a questa applicazione, infatti, sarà possibile seguire in diretta il tradizionale segnale di fumo bianco che uscirà dal camino della Cappella Sistina.

Non c'è dunque bisogno di essere a Roma in Piazza San Pietro per essere informati in diretta dell'elezione. Conclave mobile app, scaricabile su smartphone Apple e Android, include anche biografie di tutti i cardinali e risorse sui passati conclavi. Raccoglie anche una valanga di messaggini Twitter generati dagli hastag #pope e #conclave e da una una serie di mezzi di informazione tra cui il National Catholic Reporter.