foto Ap/Lapresse

11:35

- "Non voglio morire. Per favore non lasciatemi morire". Sono queste le ultime parole di Hugo Chavez al capo della guardia presidenziale del Venezuela, il generale Jose Ornella. "Non poteva parlare, lo ha detto con le labbra - ha aggiunto Ornella che con il presidente ha trascorso i momenti finali -. Ha sofferto molto".