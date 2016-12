Londra, la regina Elisabetta in ospedale

foto Ansa 21:00 - La regina d'Inghilterra Elisabetta II è stata ricoverata in ospedale con sintomi di gastroenterite: lo afferma un comunicato di Buckingham Palace. La sovrana ha cancellato tutti gli impegni della prossima settimana in via precauzionale, tra questi la visita in Italia che non è chiaro se verrà riprogrammata. Il Quirinale ha confermato la cancellazione della visita a Roma, prevista per il 7 marzo. - La regina d'Inghilterra Elisabetta II è stata ricoverata in ospedale con sintomi di gastroenterite: lo afferma un comunicato di Buckingham Palace. La sovrana ha cancellato tutti gli impegni della prossima settimana in via precauzionale, tra questi la visita in Italia che non è chiaro se verrà riprogrammata. Il Quirinale ha confermato la cancellazione della visita a Roma, prevista per il 7 marzo.

Questa mattina la sovrana aveva presenziato alla cerimonia per la consegna di una medaglia ad un componente del suo staff al castello di Windsor. Dopo pranzo, tuttavia, ha cominciato a sentirsi poco bene ed è stata ricoverata in ospedale intorno alle 16 italiane.



"Il Capo dello Stato - è scritto in un comunicato ufficiale - ha chiesto all'ambasciatore Prentice di trasmettere a Sua Maestà Elisabetta II il caloroso ringraziamento per l'intenzione di rendergli visita a Roma prima della conclusione del suo mandato e gli auguri di un pronto ristabilimento".



La regina nello stesso ospedale di Kate - La regina Elisabetta II è stata ricoverata al King Edward VII Hospital, la struttura sanitaria di fiducia dei reali e la stessa in cui rimase per qualche giorno Kate Middleton, lo scorso dicembre, a causa di una forma acuta di nausee dovuta alla gravidanza.



Dal castello di Windsor al nosocomio in auto - Elisabetta II è stata trasportata in ospedale a Londra, dal castello di Windsor, a bordo di un'auto privata e non di un'ambulanza. Un altro segnale, osservano i commentatori reali, che le sue condizioni non sono gravi, sottolineando la natura "precauzionale" della decisione per il ricovero in ospedale.