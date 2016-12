foto Dal Web

- Fidel Castro è riapparso in pubblico, dopo mesi di assenza, per partecipare alle elezioni legislative cubane. Una foto pubblicata dalla stampa locale lo mostra con indosso una camicia scura a quadri e una giacca nera, mentre parla con alcune persone nel seggio elettorale, appoggiandosi a un bastone. Il leader cubano, 86 anni, non appariva in pubblico dal 21 ottobre scorso, quando accompagnò l'allora ministro venezuelano Elias Jaua all'hotel National.