Stupro in India, accusati: "Non siamo colpevoli"

foto Ap/Lapresse Correlati India,morta studentessa stuprata

India, 6 arresti per stupro autobus 08:32 - Tre degli uomini accusati dello stupro e dell'omicidio della studentessa indiana, il cui caso ha suscitato un'ondata di indignazione in tutto il Paese, si dichiareranno non colpevoli al processo secondo quanto annunciato dai loro legali. Per il delitto sono stati incriminati cinque uomini, ma secondo gli avvocati la polizia "sta manipolando le prove, che sono solo indizi per sentito dire".

Gli accusati della violenza sessuale e dell'omicidio della ragazzina in un autobus sono cinque. Il caso ha suscitato talmente scalpore che gli avvocati del distretto in cui il fatto è accaduto si sono rifiutati di difenderli.



Manohar Lal Sharma, che rappresenta il conducente del bus e i principali accusati, suo fratello e un altro uomo, ha dichiarato che il caso deve andare a giudizio in modo che le prove della polizia siano verificate. Non si sa ancora se due altri indagati siano rappresentati da un legale, mentre un sesto indagato sarà processato separatamente perché è minorenne.