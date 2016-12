USA, la ragazza che ha dormito per 64 giorni

- Spesso ci lamentiamo di avere poco tempo a disposizione per riposare e magari aspettiamo il weekend per fare la proverbiale “bella dormita”, ma questa ragazza ha il problema opposto. Nicole Delien, 17enne di North Fayette (Pittsburgh), una volta ha dormito per 64 giorni consecutivi, dal giorno del ringraziamento a gennaio inoltrato. Nicole soffre infatti di una rara patologia del sonno chiamata Sleeping Beauty o Kleine-Levin Syndrome.

La madre della ragazza sostiene che quando la figlia viene colta da questi “episodi di sonno profondo”, dorme per 18/19 ore al giorno e quando si alza per mangiare o andare in bagno è in uno stato di sonnambulismo e dunque non ricorda nulla. “Una volta, quando era piccola, ha saltato la feste di natale, di capodanno e persino il viaggio di famiglia che abbiamo fatto a Disney World” ha confessato la madre a una trasmissione televisiva americana.

Nicole sostiene che i primi sintomi della malattia sono comparsi quando aveva circa sette anni, i suoi genitori hanno girato per molti ospedali e visto diversi specialisti, ma per anni nessuno è stato in grado di capire quale fosse il problema della ragazza, finchè alla fine le è stata diagnosticata la KLS. Le medicine che ora Nicole assume la aiutano a limitare gli episodi di sonnolenza, tanto che l’ultimo è avvenuto lo scorso marzo, ma la ragazza vive comunque nella continua paura che accada di nuovo. “Mi accorgo che sta per succedere perché mi vengono dei terribili mal di testa, mi sento strana e piango molto” ha detto Nicole alla TV americana.