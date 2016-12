Florida, 32enne muore dopo aver partecipato a una sfida a chi mangia più scarafaggi

10:34 - Ha sfidato altri concorrenti a chi mangiava più scarafaggi vivi ed è morto poco dopo la gara. E' accaduto in Florida, in un negozio di rettili di Deerfield Beach, dove il 32enne Edward Archbold, dopo aver preso parte insieme a una trentina di altre persone a una sfida a dir poco insolita, si è sentito male ed è poi deceduto dopo avere ingerito decine di insetti e vermi vivi.

Come riferiscono i media locali, la polizia sta ora attendendo l'esito dell'autopsia per determinare le cause esatte della morte dell'uomo. Nessuno degli altri concorrenti, ha riferito l'ufficio dello sceriffo della città, ha accusato malori dopo la gara. Archbold puntava a vincere il premio messo in palio dal titolare del negozio: un pitone.



Il video della sfida a colpi di scarafaggi (Archbold è il primo sulla sinistra)