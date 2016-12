Rossella Urru, le tappe del sequestro

Rossella Urru, 30 anni, coordinatrice delle iniziative dell'ong Cisp (Comitato internazinale per lo sviluppo dei popoli) per i campi sahrawi, viene rapita insieme a due cooperanti spagnoli in un campo profughi vicino a Tindouf, nell'Algeria occidentale nella notte. Le autorità locali riferiscono che i rapitori, provenienti dal Mali, hanno attraversato il confine a bordo di veicoli a trazione integrale, e che in uno scontro a fuoco un ostaggio e una guardia sahrawi sono rimasti feriti.Si sparge la voce della liberazione dell'italiana, poi smentita. I genitori della giovane esprimono "grande sconforto". "Per noi è il momento peggiore", dichiarano. La Urru, che lavora per il Cisp nel Sahara occidentale da un paio d'anni, in precedenza aveva già avuto esperienze con i campi sahrawi per conto del Comune di Ravenna.

Maggio 2012 - Voci di una richiesta di riscatto

L'agenzia di stampa francese Afp parla di una richiesta di riscatto di 30 milioni di euro per la Urru e uno dei due operatori spagnoli.

Tra il 17 e il 18 luglio 2012 - La scarcerazione del rapitore

Nella notte viene scarcerato il saharawi Maminna Ould Faqir, arrestato il 4 dicembre 2011 in Mauritania con l'accusa di aver fatto parte del commando che ha rapito i tre cooperanti occidentali. L'uomo ha lasciato il carcere centrale di Nouakchott ed è stato accompagnato dalle autorità mauritane fuori dalla capitale in una località ignota.