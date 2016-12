Usa, ritrova il figlio dopo 15 anni e ci fa sesso: condannata a quattro anni per incesto

foto Ansa Correlati Germania, abusa per 34 anni della figlia: condannato

Irlanda,madre incestuosa condannata 09:00 - Ha fatto ripetutamente sesso con suo figlio che non aveva visto per 15 anni, e non ha negato l'incesto ma allo stesso tempo si è detta innocente, sostenendo di essere rimasta vittima di una "attrazione genetica". Dopo il patteggiamento, è stata condannata a quattro anni e otto mesi. L'incredibile storia arriva dalla California e vede protagonista una 32enne che per 15 anni è stata lontana dal figlio che era stato affidato al padre dopo il divorzio. - Ha fatto ripetutamente sesso con suo figlio che non aveva visto per 15 anni, e non ha negato l'incesto ma allo stesso tempo si è detta innocente, sostenendo di essere rimasta vittima di una "attrazione genetica". Dopo il patteggiamento, è stata condannata a quattro anni e otto mesi. L'incredibile storia arriva dalla California e vede protagonista una 32enne che per 15 anni è stata lontana dal figlio che era stato affidato al padre dopo il divorzio.

Mistie Rebecca Atkinson, 32 anni, ha rintracciato lo scorso anno grazie a Facebook suo figlio, che aveva vissuto per gran parte dei suoi sedici anni con il padre, che dopo il divorzio ne aveva avuto la custodia. Tramite il social network, ha cominciato a mandargli una serie di messaggi ambigui e foto di se stessa in atteggiamenti quantomeno provocanti.



E sono state proprio quelle foto ad incastrarla. La famiglia del ragazzo le ha trovate, e ha avvisato la polizia. Di lì il passo è stato breve. Gli agenti hanno fatto irruzione nella stanza di un motel e hanno sorpreso sul fatto il ragazzino con la madre, che è stata immediatamente arrestata.



Al processo, davanti ad un tribunale di Napa, Mistie Rebecca Atkinson ha affermato: "non credo che dovrei essere accusata di incesto, perché sono stato presa da un fenomeno chiamato 'attrazione genetica', che colpisce il 50 per cento delle persone che si ritrovano con un parente che hanno perso di vista per molto tempo". Tesi che però non ha convinto i giudici e nemmeno il suo difensore visto che ha poi deciso di arrivare ad un patteggiamento.