foto Ap/Lapresse

01:23

- Nel seminterrato di uno stabilimento della Kodak, a Rochester, nello Stato di New York, è stato trovato un reattore nucleare delle dimensioni di un frigorifero contenete 1,5 kg di uranio arricchito, materiale utilizzato sia per costruire gli ordigni atomici che per produrre isotopi per scopi medici. La presenza del reattore, l'unico che si sappia in mano ad un'azienda privata, è stata tenuta nascosta per 30 anni.