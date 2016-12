Forte scossa terremoto in Giappone

07:16

- Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7 è stata registrata in Giappone, al largo dell'arcipelago delle isole Izu. Secondo l'emittente giapponese Nhk, non sono stati segnalati al momento danni a persone o cose e soprattutto non c'è allarme tsunami. Secondo i rilievi del Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs) e dell'Agenzia meteorologica giapponese (Jma), il sisma ha avuto epicentro a 220 km dell'isola di Hachijo-jima.