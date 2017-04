Argentina, in coma da cinque mesi: si risveglia grazie al parto

Era entrata in coma mentre aspettava un bambino , ha dato alla luce suo figlio a cinque mesi dallo schianto e quasi per miracolo, dopo la nascita del piccolo si sta lentamente risvegliando. Protagonista dello straordinario evento Amelia , poliziotta, che vive in Argentina , nella provincia di Misiones, nel nord-est del Paese. Ancora increduli i familiari di lei, diventata mamma del piccolo Santino.

"Un esito inaspettato, eccellente - spiega Marcelo Ferreira, neurochirurgo che segue Amelia -. I miglioramenti ci sorprendono, considerando l'alto tasso di mortalità connesso al trauma subito dalla paziente". Parenti e amici non hanno mai smesso di sperare e di parlare con lei durante i cinque mesi in cui la donna è rimasta in stato vegetativo e le sono rimasti accanto ogni giorno in ospedale. Ai medici hanno raccontato che Amelia aveva avuto un presagio: nei primi mesi di gravidanza sentiva che sarebbe rimasta coinvolta in un incidente mentre era in servizio. A strapparla dalla morte ci ha pensato però il suo bambino, che gode di ottima salute e sembra non aspettare altro che il risveglio della sua mamma.