Antonio Gozzi, l'imprenditore dell'acciaio Il "professore" con la passione per il calcio

15:29 - Antonio Gozzi, chiavarese, 61 anni, per gli amici "il professore", ha una storia come docente di economia e gestione delle imprese per l'Università di Genova ma è soprattutto un esponente di riferimento del mondo dell'acciaio. Ecco il profilo di Gozzi, arrestato a Bruxelles dalle autorità belghe in un'indagine per corruzione.

Presidente di Federacciai, ceo della Duferco group (oggi la società è controllata dalla cinese Hebei iron and Steel group con il 51% del pacchetto azionario), Gozzi ha gestito importanti processi di salvataggio e rilancio di vecchie siderurgie europee in crisi e dal 1997 si è dedicato alla costruzione del sistema industriale integrato di Duferco in Belgio e Francia. Ma Gozzi è soprattutto uno studioso della politica e delle strategie industriali, temi sui quali ha prodotto una vasta pubblicistica soprattutto negli anni '90.



Il "professore", come lo chiamano gli amici, ha anche la passione del calcio e soprattutto per l'Entella, squadra che oggi milita in serie B. Gozzi ne diventa presidente nel 2007 e investe nel sogno per il quale tifava papà Mario: la squadra albiceleste del Tigullio. I risultati non si fanno attendere e l'Entella calcio al termine del campionato 2013-2014 approda alla serie B. Il suo nome, tra l'altro, è comparso più volte nei pettegolezzi sull'esistenza di un ghost buyer che ha portato la Sampdoria a passare dai petrolieri Garrone e all'attuale presidente Massimo Ferrero.