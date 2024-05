Fotogallery - Un uomo accoltella diversi passanti in Svizzera, arrestato

La guerra in Ucraina giunge al giorno 821.

Vladimir Putin ha firmato un decreto che permette la confisca di proprietà americane in Russia per il pagamento di risarcimenti a beneficio di soggetti russi che hanno subito espropri negli Usa. Il Cremlino conferma che c'è una proposta del ministero della Difesa per modificare i confini marittimi nel Baltico con Finlandia e Lituania. Arrestato un altro generale russo, è accusato di corruzione. Il ministro della Difesa britannico, Grant Shapps, accusa la Cina di fornire alla Russia aiuti militari "letali". Le forze armate ucraine hanno abbattuto un nuovo aereo russo d'attacco Su-25. Lo riporta Ukrinform. L'Ukrainska Pravda precisa che si tratta del quinto aereo abbattuto dalla brigata nelle ultime settimane.