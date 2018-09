Ancora scontri vicino a Tripoli, Ue: "Cessare subito ostilità"

"Chiediamo a tutte le parti in Libia di cessare immediatamente le ostilità. Non c'è soluzione militare per la situazione in Libia, solo politica. La violenza porterà solo altra violenza". Così un portavoce della Commissione europea. Intanto secondo i media locali libici, nell'area Abu Salim, a circa sei chilometri del centro di Tripoli, sono in corso violenti scontri fra le forze ribelli della 7/a Brigata e la sicurezza centrale.