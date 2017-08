Alterco sulla Broadway: arrestato un uomo armato di machete

Non si conoscono le ragioni dietro alla violenta disputa fra Luis Roman, guardia di sicurezza del MTA (Metropolitan Transportation Authority), e un uomo in maglietta rossa le cui generalità non sono state rese note. Forse una reazione esagerata a un attraversamento pedonale. Un passante ha ripreso con il proprio smartphone le battute finali della scena, dove si vede Roman impugnare un machete contro lo sconosciuto, che a sua volta si stava trascinando dietro un bidone dell'immondizia. L'alterco è poi proseguito a pugni e lanci di rifiuti, prima che entrambi i contendenti si calmassero. Roman è stato in seguito fermato dalla polizia. Il MTA non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda.