Allarme ebola alla periferia di Parigi: casi sospetti, isolato un palazzo

21:54 - Sospetti casi di ebola sono stati segnalati in un edificio dell'assistenza sociale, una trentina di chilometri a nord-ovest di Parigi, a Cergy-Pontoise. Il palazzo è stato isolato dalle autorità sanitarie. Intanto le autorità macedoni hanno smentito le informazioni che parlavano di ebola alla base della morte di un cittadino britannico a Skopje, nei Balcani. La vittima, è stato precisato, aveva febbre alta e emorragie, ma non i sintomi tipici di ebola.

Intanto, in Africa, è cominciata la prima sperimentazione di un vaccino anti-Ebola con la vaccinazione di tre operatori sanitari in Mali. Lo riporta la Nbc. Ci vorranno mesi prima che il vaccino sia disponibile. Anche allora, sarà distributo in piccole quantità e destinato alla protezione del personale medico. Secondo la tv americana, il vaccino è stato messo a punto al National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Un consorzio guidato dall'Università del Maryland lo sta sperimentando.



Texas, allarme cessato per agente che entrò in casa Duncan - Cessato allarme Ebola in Texas per il sergente di polizia ricoverato ieri in osservazione per sintomi sospetti: l'uomo, che aveva accompagnato i responsabili del comune in casa della compagna del 'paziente zero' Thomas Duncan, è in buone condizioni, "senza febbre, vomito o diarrea", ha indicato in una nota il Texas Health Presbyterian. "Le sue condizioni attuali non sono quelle di un malato di Ebola ai primi stadi", informa il comunicato, e i risultati delle analisi di laboratorio preliminari sono "nella norma".