Agenzia farmaco,Milano supera primo scoglio: positiva valutazione Ue

Milano ha superato il primo scoglio per la candidatura a ospitare l'Agenzia europea del farmaco, che traslocherà da Londra in seguito alla Brexit. E' quanto emerge dalla valutazione dei criteri oggettivi della Commissione Ue. In gara per l'Agenzia ci sono altre 18 città. La valutazione di Bruxelles non contiene però classifiche e non è vincolante.