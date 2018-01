Afghanistan, attaccata sede di Save The Children: 6 morti e 24 feriti | Liberate 45 persone dello staff

Afghanistan, attaccata la sede di Save The Children a Jalalabad Ansa 1 di 4 Ansa 2 di 4 Ansa 3 di 4 Twitter 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L'attacco, terminato alle 19 locali (le 15,30 italiane), è avvenuto intorno alle 9 (le 5,30 in Italia). Testimoni hanno riferito di scene di panico nella zona e della fuga degli alunni di una scuola privata che si trova vicino alla sede di Save The Children.



"Ho avvertito un'enorme esplosione, simile a un'autobomba. Noi ci siamo messi al riparo e ho visto un uomo armato di un rpg (lanciarazzi) sparare contro l'ingresso principale per entrare nel compound", ha raccontato un testimone in ospedale, Mohammad Amin, che è scappato saltando da una finestra e si è ferito a una gamba.



Save The Children sospende le attività in Afghanistan - L'organizzazione ha dichiarato di essere "devastata dalla notizia dell'attacco del nostro ufficio di Jalalabad in Afghanistan". Tutte le attività nel Paese sono state sospese.



Ue: "Attacco a Save The Children un affronto a umanità" - L'attacco terroristico contro è "una grave violazione del diritto internazionale umanitario". Così in una nota congiunta l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini ed i commissari per le crisi umanitarie e allo Sviluppo, Christos Stylianides e Neven Mimica. "E' un affronto a tutte le organizzazioni umanitarie, all'umanità, e dimostra un palese disprezzo per il benessere e il futuro di tutti i bambini afgani, che si affidano al lavoro dedicato degli altri".