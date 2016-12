Aereo caduto, Pelé ai calciatori morti: "Riposate in pace, fratelli"

"Riposate in pace, miei giovani fratelli". Con queste parole Pelè esprime il suo dolore per la drammatica fine degli atleti della squadra di calcio del Chapocoense, morti nel tragico incidente dell'aereo boliviano precipitato in Colombia. "La famiglia del calcio brasiliano è in lutto - continua -. La Chapecoense è la squadra di una piccola città che aveva raggiunto l'elite del calcio. E' una tragedia".