Aereo caduto in Egitto,l'esperto: "Ipotesi bomba la più probabile"

La tragedia dell'Airbus russo precipitato sabato sul Sinai non sarebbe stata causata, verosimilmente, da un cedimento strutturale o da un'avaria, né tantomeno da un missile, ma da una bomba. È l'opinione di Leonardo "Dino" Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica ed esperto di aviazione.

"Aeroplani come l'Airbus 321 ‒ spiega in un'intervista ‒ sono costruiti in un modo tale da mettere al riparo da rischi come avarie o cedimenti. Naturalmente bisogna poi valutare caso per caso: occorre verificare se l'aereo in questione ha avuto incidenti in passato, se l'attività di manutenzione è stata sempre correttamente eseguita, ma l'ipotesi che il velivolo possa essersi spaccato in volo per un cedimento strutturale senza alcuna causa interna o esterna che l'abbia provocato resta, a mio avviso, largamente improbabile".