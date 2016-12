A. Saudita prepara 52 esecuzioni

L'Arabia Saudita si sta preparando ad eseguire presto 52 condanne a morte in un solo giorno, per lo più di terroristi. Ma Amnesty International ha lanciato un sos, affermando che nella lista ci sarebbero anche semplici manifestanti della minoranza sciita. L'organizzazione per la difesa dei diritti umani inoltre esprime rammarico per l'impennata di condanne a morte nel regno: 151 comminate solo dall'inizio dell'anno.