A Miami un 68enne ha sposato una 24enne e dopo tre mesi di matrimonio ha scoperto di essere... suo nonno

Secondo il sito "Florida Sun Post" sarebbe stato il portale online di un'agenzia matrimoniale a far incontrare e poi sposare una 24enne di Jacksonville , Florida, e un 68enne di Miami . La particolarità di questa storia, però, non è nei 44 anni di differenza tra i coniugi: guardando vecchi album di famiglia, i due avrebbero scoperto di avere una parenentela stretta. Il 68enne sarebbe, infatti, il nonno della giovane sposa. Secondo il sito americano, i due non vogliono rivelare la loro identità.

Secondo quanto riporta il portale americano, i due avrebbero scoperto di essere nonno e nipote tre mesi dopo la cerimonia, ma non vorrebbero affatto divorziare. Pare che l'uomo, infatti, sia al terzo matrimonio e non voglia fallire ancora in amore.



Il 68enne, sempre secondo il Florida Sun Post, avrebbe vinto una fortuna alla lotteria e, sentitosi solo, si sarebbe rivolto al sito di incontri. Pare che i due non si conoscessero perché l'uomo avrebbe rotto ogni rapporto con la sua prima moglie e con i figli, tra cui il padre della 24enne.