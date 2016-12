A Dubai il treno più veloce dell'aereo

Gli Emirati Arabi guardano al futuro con un innovativo sistema di trasporti: Dubai è pronta a testare il primo treno più veloce di un aereo . Lo scorso 8 novembre, la società americana Hyperloop One e l'Autorità delle strade di Dubai hanno firmato un accordo per la costruzione di un sistema di trasporto supersonico che collegherà le due città più importanti degli Emirati - Dubai e Abu Dhabi - in soli 12 minuti .

Quando sarà realizzata, la tratta sarà un'innovazione straordinaria considerando che in automobile serve almeno un'ora e cinquanta minuti per percorrere i 150 chilometri che separano le due città.



Hyperloop è un progetto lanciato nel 2013 da Elon Musk, fondatore di Tesla Motors e SpaceX. Sono già stati firmati sei accordi di cui uno in California e un altro in Slovacchia. Questo nuovo trasporto futurista consiste nello spingere a più di 1000 km/h delle capsule (hyperpods) dentro un tubo sottovuoto alimentato dai pannelli sollari. Una capsula potrà trasportare, allo stesso tempo, persone e merce.



DP World, il gruppo che gestisce il porto di Dubai, ha investito 50 milioni in Hyperloop. Una prima prova di lancio del sistema di propulsione elettromagnetica ha già avuto luogo in Nevada lo scorso maggio mentre la prima linea di trasporto dovrebbe aprire non prima del 2020. Forse ci vorranno più di quattro anni per realizzarlo ma l'attesa sarà ampiamente ripagata.