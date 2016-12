Vietnam, attacco a imprese cinesi: una dozzina in fiamme

07:49 - Alta tensione in Vietnam, dove un gruppo di manifestanti che protesta contro l'installazione di una piattaforma petrolifera cinese in acque contese, ha incendiato alcune fabbriche di imprese cinesi. Lo hanno riferito le autorità vietnamite. L'azione all'indomani delle proteste da parte di migliaia di vietnamiti che lavorano in una zona industriale a capitale straniero e in un contesto di forti tensioni bilaterali tra Hanoi e Pechino.

Almeno quindici le fabbriche di compagnie cinesi interessate, riferisce l'agenzia Nuova Cina, secondo la quale le autorità locali si sono impegnate a mettere fine alle violenze.



Manifestazioni contro la Cina, che ha inviato una piattaforma per la ricerca sottomarina in una zona del Mar della Cina Meridionale rivendicata da Hanoi, sono in corso da alcuni giorni in tutto il Vietnam. Non si ha notizia di vittime.



Pechino rivendica la sovranità su tutto il Mar della Cina Meridionale in contrasto, oltreché col Vietnam, con Filippine, Brunei, Malaysia e Taiwan.