18:04 - E' finita nella maniera più terribile l'esecuzione di una pena di morte nel carcere di McAlester, in Oklahoma. Un uomo di colore, di nome Clayton D. Lockett, ha fatto una fine atroce a causa della rottura della vena in cui gli stavano iniettando il mix letale di veleni. L'uomo è morto per un attacco cardiaco tra tormenti indicibili. Una seconda esecuzione che era in programma è stata quindi sospesa.

Una scena degna del peggior film horror, una cosa simile a quanto si vedeva ne "Il miglio verde" di Stephen King, anche se in quel caso di trattava di una condanna eseguita con sedia elettrica.



Il fallimento dell'esecuzione - Tutto sembrava filare liscio: iniettato l'anestetico, il prigioniero era stato dichiarato dai medici presenti oramai privo di sensi. Ma quando è iniziata la somministrazione del primo dei due farmaci letali il corpo dell'uomo ha cominciato improvvisamente a muoversi, i suoi piedi e le sue braccia ad agitarsi. Dalla sua bocca è cominciato fuoriuscire un lamento sempre più forte. Con uno scatto Clayton ha tentato anche di sollevarsi, inutilmente. In una situazione di caos e per certi versi di panico, i medici e gli addetti del carcere hanno quindi abbassato la tenda davanti al vetro dietro al quale c'erano i testimoni. Questi ultimi hanno solo potuto ascoltare l'urlo violento con cui l'uomo ha esalato l'ultimo respiro, ucciso da un attacco cardiaco.



Rifiutato l'ultimo pasto, costava troppo - A Lockett i carcerieri dell'Oklahoma hanno negato anche l'ultimo pasto perché "costava troppo". Lockett aveva ordinato bistecca, gamberi, una patata arrosto e una fetta di torta, ma la sua richiesta era stata rifiutata perché superava il tetto di 15 dollari previsto dal penitenziario. Un particolare che aggiunge sconcerto all'orrore dell'esecuzione fallita.