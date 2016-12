Usa, bimba di 5 anni uccisa da una raffica di proiettili esplosi da un'auto

17:25 - Payton Benson, una bimba di 5 anni, è stata uccisa a Omaha, in Nebraska. E' morta a causa di una raffica di proiettili che l'hanno colpita mentre faceva colazione in casa. Secondo gli inquirenti, la bimba potrebbe essere l'ultima innocente vittima di una guerra tra gang rivali che sta da tempo insanguinando il quartiere dove viveva con la sua famiglia, nel cuore degli Stati Uniti. I colpi di arma da fuoco sono stati esplosi da un'auto in corsa.

Stando alle prime informazioni raccolte dagli inquirenti, la famiglia Benson non intrattiene alcun rapporto con la criminalità locale e l'assassinio della piccola non sarebbe quindi un regolamento di conti.



I proiettili, almeno venti, esplosi da un'automobile poi ritrovata poco lontano, hanno anche colpito gli pneumatici dell'auto della madre di Payton, impedendole di portarla immediatamente in ospedale. Quando la bambina, a bordo di un'ambulanza, è giunta al pronto soccorso locale, ormai era troppo tardi.