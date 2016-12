20:06 - Resta alta la tensione in Ucraina anche dopo il forzato allontanamento dell'ex presidente, Viktor Ianukovich. Secondo media locali, alcuni sconosciuti hanno attaccato una sinagoga a Zaporozhye, a sud-est di Kiev, lanciando bottiglie incendiarie. Fortunatamente non si registrano feriti ma solo danni alla facciata dell'edificio. La polizia ha aperto un'indagine per trovare i responsabili.