Ucraina, combattimenti nell'EstAssalto dei filorussi, morti e feriti

01:40 - All'indomani dell'esito del controverso referendum organizzato dai separatisti filorussi, nell'Ucraina dell'Est sono scoppiati gli scontri. In particolare si combatte a Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Lo riferiscono i media locali, precisando che ci sarebbero morti e feriti. Secondo l'agenzia Ria Novosti, i miliziani filorussi hanno distrutto un blindato delle forze ucraine. Ci sarebbero vittime sia tra gli insorti sia tra i soldati di Kiev.

I miliziani filorussi hanno distrutto un autoblindo. La testata lifenews riferisce di un morto e di un ferito tra gli insorti. L'esperto militare Dmitro Timchuk scrive su Facebook che anche tra i militari ucraini ci sono morti e feriti, ma non ne precisa il numero.



La Russia - Mosca invita ad "avviare al più presto possibile la realizzazione concreta della road map dell'Osce che prevede la cessazione delle violenze e questo - si legge nella nota del ministero degli Esteri russo - richiede di fermare immediatamente le "azioni punitive" che compie Kiev nel sud-est del Paese". Secondo la Russia, "occorre togliere gli assedi ai centri abitati e ritirare le forze regolari e altre formazioni militari come quelle di Pravi Sektor e i mercenari". Mosca sottolinea quindi che "in conformità con la road map bisogna liberare tutti i detenuti politici" e "smettere di intimidire la popolazione civile con l'uso della forza".



La reazione di Kiev - L'Ucraina è pronta però a portare la Russia davanti "alla Corte di Stoccolma" se la Russia non applicherà "prezzi di mercato" alle forniture di gas. Lo dice il premier Arseni Iatseniuk in conferenza stampa con José Manuel Barroso dopo la visita del capo del governo di Kiev alla Commissione europea a Bruxelles. "La Russia deruba l'Ucraina, di società, aziende, giacimenti petroliferi nella Crimea annessa da Mosca", ha detto il premier ucraino.



Catturato un colonnello di Kiev - Il colonnello ucraino delle truppe di Kiev, Iuri Lebed, sarebbe stato catturato da un gruppo di insorti filorussi nella regione di Donetsk. Lo sostiene la testata online Novosti Donbassa. La notizia è stata ripresa anche dall'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform, ma non ci sono conferme ufficiali. Lebed avrebbe prestato servizio in Crimea e si sarebbe rifiutato di passare nelle forze armate russe dopo l'annessione della penisola a Mosca.