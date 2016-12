Tony Blair nominato icona gay: una delle più grandi degli ultimi 30 anni

26 settembre 2014 Tony Blair nominato icona gay: una

08:42 - L'ex premier britannico Tony Blair è stato nominato dalla rivista "Gay Times" come una delle più grandi "icone gay" degli ultimi 30 anni, in riconoscimento del suo impegno in favore dei diritti degli omosessuali. Durante il governo Blair, in Gran Bretagna, sono state per la prima volta riconosciute le unioni civili. "Il suo status di ambasciatore dei diritti gay è innegabile", sostiene la rivista.

Blair ha accolto con entusiasmo il riconoscimento, affermando di essere fiero del suo impegno politico in favore degli omosessuali. "Ho sempre combattuto l'ipocrisia che spinge la gente a nascondere la propria identità", ha dichiarato l'ex leader laburista. Tony Blair, 61 anni, riportò una vittoria schiacciante nelle elezioni parlamentari nel 1997 e ha guidato il governo laburista per dieci anni.



E in Rete spuntano fotomontaggi che ritraggono baci gay tra Blair e altri leader politici.