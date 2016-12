1 febbraio 2014 Senza capelli per misteriosa malattia

Iran, la classe si rade a zero Un maestro e i suoi studenti si sono tagliati i capelli per mostrare la loro solidarietà al piccolo Mahan Amiri, colpito da una misteriosa malattia che lo ha reso calvo

13:01 - Commovente gesto di solidarietà da parte di una classe e di un maestro iraniano. Il piccolo Mahan Amiri ha scoperto di avere una misteriosa malattia che ha causato la perdita di capelli. I compagni non si sono persi d'animo e si sono tutti rasati per stare vicini al proprio amico. Il gesto è stato elogiato anche dal presidente Hassan Rowhani che ha inviato un team medico speciale per fare una diagnosi precisa della malattia.