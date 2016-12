Scozia, dalla mamma di Harry Potter 1,2 mln di euro contro l'indipendenza

16:11 - Un milione di sterline per sconfiggere gli indipendentisti scozzesi. J.K. Rowling, mamma della saga di Harry Potter, ha deciso di sposare la battaglia degli "unionisti" finanziando la campagna "Better Together", meglio insieme, guidata dallo scozzese Alistair Darling, ex cancelliere dello Scacchiere laburista. "I nazionalisti scozzesi sono come i mangiamorte", ha detto la Rowling paragonandoli ai malvagi maghi della celeberrima saga.

La donazione, pari a oltre 1,2 milioni di euro, giunge a tre mesi dal referendum sull'indipendenza della Scozia, che si terrà il 18 settembre.



Nata in Inghilterra ma residente nella capitale scozzese Edimburgo, la scrittrice precisa di aver valutato i pro e i contro prima di prendere posizione. "Sono giunta alla conclusione che è meglio rimanere uniti, non per mancanza di fiducia nelle notevoli capacità degli scozzesi ma perché vengono minimizzati i rischi che l'indipendenza comporta", scrive sul suo blog.