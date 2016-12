Pakistan, lapidati perché amanti

08:26 - Un uomo e una donna sono stati lapidati a morte in Pakistan, nel distretto di Loralai, dopo la fatwa decisa da un religioso per le loro relazioni "illecite", in quanto amanti. Dopo la lapidazione l'uomo è stato sepolto nel suo villaggio di Kototi mentre la donna nel villaggio di Manzkai. Un funzionario della sicurezza ha spiegato che in seguito a questa esecuzione sono state arrestate sei persone e tra queste il religioso che ha emesso la fatwa.