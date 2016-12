Obama a Putin:pace dipende da Mosca

23:30 - Faccia a faccia in Normandia tra il presidente americano Obama e il collega russo Putin. Obama, ha riferito il consigliere della Casa Bianca, Ben Rhodes, ha "messo in chiaro che la de-escalation in Ucraina dipende dal riconoscimento da parte della Russia del presidente eletto Poroshenko come legittimo leader" del Paese. Serve inoltre "la cessazione del sostegno ai separatisti nella parte Est" da parte di Mosca e "la cessazione delle forniture di armi".