La storia di Chantelle: "ragazza zebra" con il carattere da leone

18:09 - Diciannove anni ma uno spirito, una saggezza e una forza da novantenne. Chantelle Brown ha una malattia della pelle che provoca macchie bianche senza pigmentazione. Una cosa rara che, però, non ha buttato giù la giovane che ha deciso di alzare la testa e diventare, infatti, la prima modella con la vitiligine. Oggi ci ride e ci scherza, quasi come se non fosse nulla... Invece, non è stato un percorso facile. La sua infanzia è stata segnata dai soliti "bulli". Battute pesanti che l'hanno persino portata al tentato suicidio, come lei stessa racconta. Alla fine Chantelle ha trovato la forza di reagire, di piacersi così... un po' bianca e un po' nera. Anche la scuola che tanto le aveva creato disagi a causa dei compagni decisamente cattivi se n'è resa conto e l'ha chiamata proprio per raccontare ai nuovi studenti come costruire la fiducia in se stessi e una forte autostima. Insomma per portare a conoscenza di tutti quel difficile percorso che l'ha portata a vincere sui pregiudizi.