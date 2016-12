08:26 - Il primo ministro iracheno, Nuri al-Maliki, ha accusato l'Arabia Saudita di essere il principale sostegno del terrorismo. Quella di Riad, ha spiegato, è una "scelta pericolosa": l'Arabia Saudita "sostiene il terrorismo nel mondo, terrorismo che appoggia in Siria, in Iraq, in Libano, in Egitto e in Libia, e anche in Paesi al di fuori" del mondo arabo.