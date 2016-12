30 giugno 2014 Israele, candele accese a Tel Aviv in memoria dei tre ragazzi rapiti e uccisi Centinaia di persone radunate in piazza Rabin per una veglia funebre Tweet google 0 Invia ad un amico

01:04 - Tel Aviv piange i tre ragazzi israeliani rapiti in Cisgiordania, i cui corpi sono stati trovati nel tardo pomeriggio. Centinaia di persone si sono radunate in piazza Rabin, nel cuore della città, per partecipare a una veglia funebre. In memoria dei tre giovani, Gilad Shaer, Eyal Yifrah e Naftali Fraenkel, sono state accese decine di candele.