Isis, Usa: aeroporti e voli sicuri

19:14 - Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale ha assunto una "serie di misure per rafforzare la sicurezza aerea negli aeroporti oltreoceano con voli diretti negli Stati Uniti". In un comunicato il segretario alla Sicurezza Nazionale, Jen Johnson, mette in evidenza come gli estremisti dell'Isis "hanno mostrato l'intento e la capacità di prendere di mira cittadini americani all'estero e rappresentano una minaccia attiva e seria nella regione".