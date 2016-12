14:04 - Se la Corte suprema indiana concederà l'autorizzazione al rientro in Italia di Massimiliano Latorre per ragioni umanitarie "noi non ci opporremo". Lo ha detto il ministro degli Esteri indiano Sushma Swaraj, spiegando che "non faremo opposizione a una decisione della Corte" per far tornare in patria il marò, dimesso domenica dall'ospedale dopo il malore che l'ha colpito.