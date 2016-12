India: "Kabul partner strategico"

07:04 - L'India è impegnata a sostenere lo sviluppo dell'Afghanistan a lungo termine e per questo mantiene con Kabul una partnership strategica. Lo ha dichiarato nella capitale afghana il ministro degli Esteri Sushma Swaraj. In una cerimonia di inaugurazione della nuova ambasciata indiana, Swaraj ha detto fra l'altro: "Come potete vedere, noi siamo qui per restare. Siamo in un decennio critico per la trasformazione dell'Afghanistan".