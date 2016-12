23:41 - Il Parlamento belga ha approvato con 86 sì, 44 no, 12 astenuti la legge che estende l' eutanasia ai minori. Il Belgio è in questo modo il primo Paese al mondo a legalizzarla in maniera così estesa (in Olanda, dove una legge analoga è già in vigore, può essere applicata solo a chi ha più di 12 anni).

Il 73% dei cittadini è favorevole - Nel Paese la maggior parte dei cittadini è favorevole (73% secondo un sondaggio), nonostante l'opposizione della Chiesa cattolica, che nei giorni scorsi ha organizzato un digiuno, e anche delle altri fedi religiose che avevano lanciato un appello contro il "rischio di banalizzazione" della 'dolce morte' dopo il primo ok politico formale.



Va certificata la capacità di giudizio dei bimbi - La nuova legge prevede che possano ricorrere alle procedure di fine vita quei minori - senza soglie minime di età - di cui deve esserne però certificata la "capacità di giudizio", affetti da malattie incurabili e sottoposti a "sofferenze fisiche insopportabili" in fase terminale.